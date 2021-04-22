Открытие Всероссийского фестиваля «Студвесна» состоится в Нижнем Новгороде 15 мая

Мероприятие планируют посетить более 9 000 человек. Фото: Пресс-служба Минобрнауки России

Церемония открытия Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» состоится в Нижнем Новгороде уже 15 мая. В масштабном событии примут участие более 9 000 зрителей.Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Открытие фестиваля пройдет на стадионе на Стрелке и станет первым масштабным шоу, запланированным в честь 800-летия города.

В рамках фестиваля будут проходить лекции, мастер-классы, круглые столы, выставки научных арт-объектов. Кроме того, будет организован форум молодых ученых «Молодежь и наука», в рамках которого студенты будут обсуждать насущные вопросы российской науки и образования.

- Новым направлением фестиваля в 2021 году станет «Научный слэм», основная цель которого - популяризация науки среди молодежи и повышение заинтересованности студентов в научно-исследовательской деятельности, – подчеркнул министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Планируется, что фестиваль «Российская студенческая весна» в Нижнем Новгороде станет лучшим за последние годы, как по организации и техническому оснащению, так и по содержанию. Возможно, что к подготовке и проведению фестиваля будет привлечено около 600 волонтёров.

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