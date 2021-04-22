Участок автомобильной дороги «Павлово – Тумботино» затопило 21 апреля

Затопление участка автодороги в Павловском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В минувшую среду, 21 апреля, участок автомобильной дороги «Павлово – Тумботино» оказался затопленным из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Подъем воды в реке Ока привел к затоплению дороги в 2 километрах от посёлка Тумботино в Павловском районе. В настоящее время организовано движение по объездной дороге через деревню «Большое Окское».

Кроме того, с 18 марта между городом Павлово и рабочим поселком Тумботино работает переправа. До «большой земли» добраться местные жители могут с помощью грузового парома «Речной 20» с баржой № 610.

Жизнедеятельность в ближайших населенных пунктах не нарушена, жилые дома находятся вне зоны возможного подтопления. Местные жители полностью обеспечены продуктами питания, проблем с медицинским обслуживанием и пожарной охраной нет.

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