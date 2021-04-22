В 26 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 26 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 112 517 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 49 130 зараженных, а остальные 63 387 человек – распределены по районам и городским округам региона.

К сожалению, количество смертей достигло отметки 3 080 - за последние сутки умерло ещё четырнадцать нижегородцев.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 165 человек) и на Бору (5 606 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (114 человек) и Спасском районе (157 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 11 992

Ленинский – 7 518

Советский – 6 925

Московский – 5 221

Канавинский – 5 059

Сормовский – 5 058

Приокский – 3 784

Нижегородский – 3 573

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