В 26 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 26 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 112 517 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 49 130 зараженных, а остальные 63 387 человек – распределены по районам и городским округам региона.
К сожалению, количество смертей достигло отметки 3 080 - за последние сутки умерло ещё четырнадцать нижегородцев.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 165 человек) и на Бору (5 606 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (114 человек) и Спасском районе (157 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 11 992
Ленинский – 7 518
Советский – 6 925
Московский – 5 221
Канавинский – 5 059
Сормовский – 5 058
Приокский – 3 784
Нижегородский – 3 573
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