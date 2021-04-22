75 знаков туристической навигации заменят в Нижнем Новгороде к августу 2021 года

75 знаков туристической навигации заменят в исторической части Нижнего Новгорода к августу 2021 года. Информационные стенды и указатели будут оформлены в едином фирменном стиле. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Существующие знаки навигации с корректировкой информации и местоположения заменят в верхней части города и в Канавинском районе.

- Также будет установлено 15 дополнительных указателей, - добавил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

В дальнейшем планируется модернизировать туристическую навигацию и в остальных районах Нижнего Новгорода.

- Основная задача - создание комплексной аутентичной системы ориентирования туристов, которая в дальнейшем будет применена по всей области, - подытожил Сергей Яковлев.

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