Нижегородский водоканал установит систему автоматической передачи показаний счетчиков

Оборудование для дистанционной передачи обеспечит получение водоканалом информации об объемах водопотребления в течение 5 лет

До конца 2021 года более двух тысяч многоквартирных домов и крупных промышленных предприятий, обслуживаемых Нижегородским водоканалом, будут оборудованы системой удаленной передачи данных об объемах водопотребления с ранее установленных общедомовых приборов учета. Это позволит не только обеспечить правильность и своевременную передачу показаний, но и даст информацию о среднесуточном расходе воды, и сможет собирать полезную аналитику, например, по нагрузке на конкретных участках водоснабжения. Эффективность данного метода подтвердил пилотный проект, в рамках которого система была смонтирована на 15 приборах учета абонентов и показала стабильную и оперативную работу. Подрядчиком по результатам конкурса выступит ПАО «МегаФон».

- За последние годы Нижегородский водоканал серьезно продвинулся в плане цифровизации, - отметил директор Центра по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Николай Смирнов. – Очередной этап - автоматизация сбора показаний общедомовых приборов учета с помощью системы дистанционной передачи данных. Это поможет производить максимально быстрые и точные расчеты без поправки на человеческий фактор. В течение двух лет мы изучали существующие на рынке решения и рады, что нашим партнером стал такой крупный оператор как МегаФон.

Оборудование для дистанционной передачи обеспечит получение водоканалом информации об объемах водопотребления в течение 5 лет. В перспективе проект охватит также водопроводные и канализационные станции, на которых уже работает автоматизированная система управления технологическими процессами.

При этом физические и юридические лица по-прежнему могут передать показания счетчика в новом личном кабинете на официальном сайте АО «Нижегородский водоканал» https://lk.vodokanal-nn.ru. Для юридических лиц особенно удобно то, что после регистрации абонент может добавить к своей учетной записи несколько договоров. Кроме того, собственник компании может делегировать управление лицевым счетом одному из сотрудников.

Кроме того, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» общедомовыми приборами учета будут оборудованы еще 314 многоквартирных жилых домов Нижнего Новгорода и Кстовского района. Подрядчиком по итогам конкурса выступит ПАО «Ростелеком». Работы также планируется завершить к концу текущего года.