Подведены итоги деятельности администрации Дзержинска по инвестиционной политике за 2020 год

Наибольший рост объема инвестиций зафиксирован по субъектам малого предпринимательства. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Администрация города Дзержинска подвела итоги инвестиционной деятельности за 2020 год. Несмотря на непростую экономическую обстановку, связанную с пандемией, по итогам 2020 года был зафиксирован рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на 6% (к уровню 2019 года). В денежном выражении сумма всех инвестиций составила 9 190,4 млн руб.

Наибольший рост объема инвестиций зафиксирован по субъектам малого предпринимательства – 14,6% к уровню 2019 года. Крупные и средние организации инвестировали в развитие на 3,9% больше средств, чем в 2019 году. Основной объем вложений направлен в обрабатывающие производства – 5 197 млн рублей или 71,7% от общей суммы. В основном в развитие организации инвестировали собственные средства, лишь 29,5% от общего объема составили привлеченные средства – бюджетные и кредитные.

«По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина в Дзержинске сформирована промышленно-производственная особая экономическая зона, так называемый технопарк «Кулибин», - отметила заместитель главы города Юлия Ашуркова. – На территории парка имеется вся необходимая инфраструктура, резидентам предоставляются льготы по налогам, поэтому интерес со стороны инвесторов к парку достаточно большой. «Кулибин» - это одна из возможностей развития промышленности в Дзержинске, пополнения городского бюджета, создания новых рабочих мест».

Запуск первого производства в «Кулибине» состоялся в декабре 2020 года, сейчас на площадке работают три резидента, численность сотрудников – более 400 человек.

Напомним, в рамках работы по развитию территории ОЭЗ «Кулибин» АО «Корпорация развития Нижегородской области» было подано ходатайство о строительстве второй очереди технопарка. Ориентировочный объем инвестиций в создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры составит 13,27 млрд руб.

Как сообщила Юлия Ашуркова, на территории городского округа город Дзержинск в настоящее время реализуется более 200 инвестиционных проектов. С пятью крупными потенциальными инвесторами идут переговоры о возможности реализации проектов на территории Дзержинска.