Дорогу к вишневым садам в Бутурлинском районе отремонтируют за 71,3 млн рублей

Летом отремонтируют дорогу к селу Большие Бакалды протяженностью 9,6 км. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Бутурлинском районе летом 2021 года отремонтируют дорогу к селу Большие Бакалды протяженностью 9,6 километров. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

В селе Большие Бакалды живёт примерно 800 человек. В этом месте находятся консервный завод и сельхозпредприятие, а недалеко раскинулись знаменитые вишневые сады, куда каждую весну приезжает множество туристов.

Хорошая дорога здесь была необходима, потому что ремонт позволит не только повысить качество жизни людей, но и поспособствует развитию туристической привлекательности района.

Подрядчик должен будет расчистить обочины от кустарников, а также снять слой старого асфальта. Затем рабочим необходимо будет укрепить дорожное основание черным щебнем, положить новое покрытие и отсыпать обочины. На эти цели выделена сумма в размере 71,3 миллиона рублей.

Кстати, всего в 2021 году в Бутурлинском районе отремонтируют 19,5 километров дорог за 161 миллион рублей.

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