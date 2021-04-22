Экопункт по приему бытовой техники открылся в Нижнем Новгороде

Экопункт нового формата с приемом на утилизацию бытовой техники открылся в Нижнем Новгороде. Фото: Администрация города.

В Нижнем Новгороде открылся первый «ЭкоПункт» по приему вторсырья и бытовой техники на утилизацию. В дальнейшем такие же пункты планируется установить в каждом районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Новый пункт приёма расположился на Окском съезде недалеко от дома №4. Площадь помещения была увеличена, а внутренняя отделка была оформлена по мотивам легенд о Дятловых горах.

- Над оформлением пункта поработали дизайнеры, а жители города собрали бытовую технику для оформления стен помещения, - отметил генеральный директор компании «Исток» Денис Тавров.

Культура сбора вторичного сырья в Нижегородской области постепенно растет. Только за 2020 год нижегородцы сдали в пункты приёма почти 9 миллионов алюминиевых банок, около 8 миллионов ПЭТ-бутылок, а также 3,5 тысяч тонн картона.

К слову, на базе экопунктов будет реализован проект благотворительного фонда «Во благо ДАР». Около пунктов приема по расписанию будет дежурить ветмобиль, где будет оказываться бесплатная помощь животным, попавшим в беду.

Обратиться в такой "ветеринарный кабинет" можно будет для проведения узи-диагностики, терапевтической конусультации или, например, чтобы избавить питомца от колтунов.

- Малоимущие семьи смогут записываться и приносить своих питомцев и животных, живущих у них во дворах, за которых они переживают, - рассказала директор фонда Екатерина Таврова.

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