Диспансеризация минимум 70% жителей Нижегородской области намечена на 2021 год

В 2021 году планируется диспансеризация не менее 70% жителей Нижегородской области. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин. Как отметили в областном правительстве, тема борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и необходимость обязательной диспансеризации населения была затронута в послании президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию РФ сегодня, 21 апреля.

Глава государства поручил правительству России расширить программу диспансеризации и запустить её в полном объёме с 1 июля 2021 года. Он также отметил, что приостановка плановых приёмов пациентов поликлиниками несёт риск обострения хронических заболеваний у населения или опасность пропустить, не заметить вовремя симптомы болезни.

– Здесь важен максимальный охват. Уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов, – резюмировал Президент.

Глеб Никитин подчеркнул, что для повышение эффективности диспансеризации населения в 2021 году – одна из важных задач, поставленных перед региональным Минздравом.

– Необходимо увеличить долю пациентов на диспансерном наблюдении минимум до 70%. Причём диспансеризация должна быть доступна в медучреждениях первичного звена для пациентов любого возраста, независимо от места их проживания, – сказал глава региона.

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