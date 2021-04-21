Представитель Компании ЛУКОЙЛ Антон Гребень примет участие в предварительном голосовании

20 апреля, действующий депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень официально заявил о своем намерении участвовать в предварительном голосовании Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Он будет бороться за доверие кстовчан на выдвижении по одномандатному избирательному округу № 20, от которого уже избирался в Законодательное собрание Нижегородской области.

Трудовая деятельность Антона Александровича тесно связана с Компанией «ЛУКОЙЛ», в которой он занимал различные посты, а в настоящее время работает в должности заместителя Генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Предварительное голосование Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет проходить с 24 по 30 мая на портале «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие, зарегистрированные на портале. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Законодательное собрание Нижегородской области и Госдуму РФ.

- Когда я принимал решение о выдвижении своей кандидатуры на внутрипартийное голосование по двадцатому одномандатному округу, я отдавал себе отчёт, что люди голосуют в первую очередь за человека, и за его реальные дела. Общаясь с людьми, я понял, что много еще предстоит сделать. Чувствуя поддержку кстовчан, я принял такое решение и юридически его оформил, – заявил Антон Гребень.