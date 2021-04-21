Вчера, 20 апреля, прямо на своём рабочем месте умер Игорь Рожковский — управляющий ВТБ в Нижегородской области. Об этом сообщили в "Ъ-Приволжье". В пресс-службе банка подтвердили известие об утрате.

Заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников отозвался о нём как об "одном из наиболее профессиональных и талантливых руководителей в региональной сети банка".

— Он отдал работе в ВТБ без малого 10 лет и всегда был лидером команды, которая развивала банковский бизнес на благо нижегородцев, — добавил Анатолий Печатников. — Только за последние три года под его руководством мы реализовали такие масштабные проекты, как интеграция ВТБ24, присоединение Саровбизнесбанка, помощь клиентам во время пандемии. Какой бы сложной ни была задача, я всегда был уверен в успешном выполнении и решении всех вопросов даже раньше запланированного. Такие люди двигают вперёд весь банк и становятся примером для всей команды. Нам будет очень не хватать Игоря Леонидовича. Выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким от своего имени и от лица всего коллектива.

Банкиру было 50 лет. Игорь Рожковский родился в Мурманске, окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности "Бухгалтерский учёт и аудит", работал в банках с 1992 года. В 2011 году пришёл в группу ВТБ на должность управляющего корпоративным филиалом банка в Нижнем Новгороде. С 1 января 2019 года возглавил ВТБ в Нижегородской области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сети.

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