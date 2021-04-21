Депутаты гордумы оценили ход строительства детских садов в Нижнем Новгороде

Сроки завершения работ по муниципальным контрактам – сентябрь – ноябрь 2021 года. Фото: пресс-служба городской думы

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре 20 апреля 2021 года оценили ход строительства детских образовательных учреждений на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрий Горбунов доложил депутатам об степени технической готовности девяти детских садов, которые строятся в 2021 году в рамках нацпроекта «Демография».

«Сроки завершения работ по муниципальным контрактам – сентябрь – ноябрь 2021 года. На данный момент один объект вызывает опасения по срокам – это детский сад на 320 мест в ЖК «Новая Кузнечиха». Больше 50 замечаний было направлено технадзором генподрядчику этого объекта ООО «Лига». Он находится на особом контроле. По остальным объектам заказчик уверяет, что сроки будут соблюдены и в следующем году в дошкольных учреждениях начнется учебный процесс», – прокомментировал представленную информацию председатель постоянной комиссии Михаил Иванов.

Депутаты также обсудили сроки завершения строительства детского сада на 280 мест в ЖК «Гагаринские высоты», которое ведется с 2019 года. Дмитрий Горбунов сообщил, что техническая готовность объекта – 98%, остается выполнить благоустройство и провести пусконаладочные работы в бассейне. Планируемый срок сдачи объекта – 1 июня 2021 года.

«К производителю работ в ЖК «Гагаринские высоты» есть много вопросов. Мы неоднократно ездили с депутатским корпусом и с председателем городской Думы Олегом Лавричевым на строительную площадку. Объект до сих пор не введен в эксплуатацию, и по нему будут приниматься штрафные меры», – отметил Михаил Иванов.

На заседании также стало известно, что очередное выездное совещание на проблемные объекты в рамках депутатского контроля запланировано на 23 апреля.