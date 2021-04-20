Санкции будут применять к подрядчикам за ненадлежащую уборку улиц Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

За ненадлежащую уборку улиц к подрядчикам Нижнего Новгорода будут применять санкции. Об этом заявил мэр города Юрий Шалабаев в процессе инспекции работ в Советском и Нижегородском районах столицы Приволжья. Как отметили в нижегородской мэрии, глава города проверил уборку улиц Бекетова, Минина, Почаинской, Добролюбова, Гребной канал и Лысогорская.

– Большая проблема на улице Бекетова, – заявил после Юрий Шалабаев. – Подрядчику дано указание активизироваться, привлечь дополнительные силы, иначе к нему будут применены соответствующие санкции. В целом работы ведутся во всех районах Нижнего Новгорода, но их нужно активизировать, как можно быстрее привести город в порядок, чтобы люди могли гулять и наслаждаться хорошей погодой.

В настоящий момент улицы Нижнего Новгорода чистят и моют от песка – эти работы движутся в рамках месячника по благоустройству. Следующим его этапом будет покраска бордюров и ремонт дорог. В некоторых районах к этому уже приступили.

Директор МП "РЭД" Валерий Трофимов добавил, что техника выходит на дороги по графику: утром и вечером. В рейс выпускается 25 подметально-уборочных машин.

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