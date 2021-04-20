Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Белгород и Норильск возобновятся 29 апреля. ФОТО: аэропорт Стригино

Регулярные авиарейсы в Белгород и Норильск из нижегородского международного аэропорта Стригино возобновятся 29 апреля. Данные на этот счёт размещены на официальном сайте аэропорта.

Полёты из Норильска в Белгород с посадкой в Нижнем Новгороде будет выполнять авиакомпания NordStar один раз в неделю по четвергам. Совершаться перелёты будут на воздушных судах Boeing 737, вместимость которых составляет 189 пассажиров.

Вылет из Норильска запланирован на 15:45, а прибытие в Стригино – на 15:40. После чего, в 16:40, самолёт отправится из Нижнего Новгорода в аэропорт Белгорода, куда прибудет в 18:35. Обратный вылет должен произойти в 20:05 из Белгорода с прибытием в Нижний Новгород в 21:50. В 22:55 он отправится в Норильск, где окажется в 06:45.

В пресс-службе Стригино также отметили, что для весенне-летней полётной программы авиакомпании NordStar перелёты из Нижнего Новгорода в Белгород и Норильск стали традиционными – выполняются они уже несколько лет подряд с марта по октябрь каждого года.

В прошлом году этой возможностью воспользовались более четырёх тысяч пассажиров, а в 2019 – более шести тысяч.

В нынешнем году билеты уже поступили в продажу. С подробными условиями перевозки можно ознакомиться на сайте авиакомпании NordStar: https://nordstar.ru .

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