В Нижнем Новгороде открылся новый сезон велопроката «Велобайк». Фото: предоставлено КП

ВТБ с 20 апреля 2021 года открыл в Нижнем Новгороде новый сезон велопроката «Велобайк». Организаторы проекта планируют, что в юбилейный для города год число пользователей сервиса должно вырасти почти вдвое – до 30 тысяч.

В этом году нижегородцам и гостям города доступны 140 велосипедов, которые расположены на 14 станциях, причем размещены эти станции так, чтобы на велосипеде можно было не только комфортно переехать из нагорной части города в заречную или обратно, но и увидеть самые значимые достопримечательности города.

- Нижний Новгород стал одним из первых городов после российской столицы, где реализован проект «Велобайк». Уверен, что в год празднования 800-летия, когда Нижний Новгород будет встречать большое число гостей, популярность и востребованность нашего велопроката значительно возрастет, – заявил управляющий ВТБ в Нижегородской области Игорь Рожковский.

В Нижнем Новгороде открылся новый сезон велопроката «Велобайк». Фото: предоставлено КП

- В прошлом году в связи с пандемией в столице Приволжья «Велобайк» начал свою работу только в августе, и сезон получился очень коротким. Мы работали практически в тестовом режиме. В текущем сезоне, который продлится до конца октября, мы рассчитываем увеличить количество пользователей нашего сервиса и количество прокатов примерно вдвое, - отметил президент общественного проката «Велобайк» Максим Акимов.

Пользователи велопроката могут выбрать один из трех абонементов. Стоимость на сутки составит - 155 рублей, на месяц – 650 рублей и на сезон - 2500 рублей. При этом для владельцев карт ВТБ действует скидка до 15%, которая при оплате картой банка будет возвращаться в виде кешбэка. Все поездки до 30 минут в рамках доступа, как и в прошлом сезоне, будут бесплатными.

Проект общественного велопроката «Велобайк» реализован банком ВТБ при поддержке Правительства Нижегородской области с 2020 года.