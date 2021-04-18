Движение на трассе М-7 «Волга» в Володарском районе ограничат с 19 апреля

На участке федеральной трассы М-7 «Волга» с 341 по 365 километр в Володарском районе введут новую схему движения. Порядок проезда изменится в связи с плановым ремонтом. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Дорожники будут работать постепенно, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. Так, ремонт будет проводиться на участках от одного до трёх километров.

В местах производства работ будет сужена проезжая часть и ограничена скорость до 50 километров в час. А в населенных пунктах максимальная скорость транспорта не должна будет превышать и 40 километров в час.

Нижегородских водителей просят с пониманием относиться к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. Также автомобилистов просят быть внимательными и следовать установленной схеме движения в границах ремонтных работ.

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