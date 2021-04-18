С 20 по 27 апреля в Нижегородской области пройдут ярмарки вакансий

Ярмарки вакансий и учебных мест состоятся в центрах занятости районов Нижегородской области с 20 по 28 апреля 2021 года. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

Мероприятия будут проходить в центрах занятости Богородского, Вадского, Спасского, Городецкого (Заволжский отдел) районов.

Специалисты центров занятости будут оказывать помощь в поисках работы, информировать посетителей о положении на рынке труда и услугах службы занятости населения, а также ознакомят посетителей с банком вакансий.

Кроме того, посетители смогут пройти собеседования, освоить навыки составления резюме и при необходимости проконсультироваться с юристами.

За более подробной информацией можно обращаться в районные центры занятости.

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