Межнациональный субботник провели в Канавинском районе Нижнего Новгорода 17 апреля

Сегодня, 17 апреля, в Канавинском районе Нижнего Новгорода прошёл межнациональный субботник. Представители девяти национальных автономий города привели в порядок бульвар Мира. Об этом сообщили в нижегородской мэрии.

– Канавинский район – самый многонациональный район Нижнего Новгорода, в нём проживают представители порядка 44 национальностей. На субботнике собрались члены национально-культурных автономий Татарстана, Азербайджана, Кореи, Дагестана, Таджикистана, Грузии, Белоруссии и другие. Участников объединили труд и любовь к району, в котором они живут, – прокомментировал глава Канавина Олег Алёшин.

Председатель межнациональной культурной автономии азербайджанцев Нижнего Новгорода Магомед Ахмедов рассказал, что участие в субботниках они принимают ежегодно:

– Мы приходим не только для того, чтобы убрать территорию, но и ради общения с нашими друзьями, представителями различных национально-культурных объединений города. Так, за разговорами и дело быстрее делается. Очень приятно, что можно с пользой для себя и района, в котором мы живём, провести время.

В мэрии также отметили, что к субботнику присоединились жители Ярмарочного проезда, бульвара Мира и улицы Совнаркомовской. Другие субботники прошли сегодня на улицах Маршала Казакова, Сергея Акимова и Мещерском бульваре.

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