Перфоманс художницы Ангелины Курантовой пройдёт в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня, 17 апреля, с 14:00 до 18:00 в корпусе НГХМ (площадь Минина, дом № 2/2) пройдёт перфоманс художницы Ангелины Курантовой. Он организован в рамках выставки "Цвет счастья". Творческую встречу "Счастливым быть не запретишь" художница проведёт вместе с участниками арт-проекта "Сад НЕБЕСфантазий". Данными на этот счёт поделилось нижегородское правительство.

Также в 14:00 начнётся показ авторской одежды дизайнера Еленой Живниной "Волшебство преображения". Свою коллекцию она создала в технике авторского текстиля по особой авторской технологии "нью байнд", суть которой заключается в том, что ткань для каждой модели одежды разрабатывается индивидуально и создаётся вручную из различных материалов, в основном натуральных. Используются лён, хлопок, шерсть, шёлк. Новаторская технология включает в себя бесконечный эксперимент. С её помощью можно создавать как предметы интерьера, так и невероятно эффектную одежду. Елена Живнина – первый и, возможно, единственный в Нижнем Новгороде дизайнер, овладевший уникальной техникой и сумевший довести её до совершенства.

В 15:00 стартует живописный перформанс. Ангелина Курантова вместе с художниками арт-проекта "Сад НЕБЕСфантазий" будут писать картины с натуры: натюрморты, собранные в экспозиции выставки "Цвет счастья".

Кроме того, в 15:00 нижегородская поэтесса и актриса Елена Минская прочтёт серию своих произведений.

В ведомстве утверждают, что зрителя ждёт полное и всестороннее погружение в мир искусства: моды, живописи и литературы.

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