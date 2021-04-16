Мобильный медкомплекс передали поликлинике №1 Нижнего Новгорода. ФОТО: Кирилл Мартынов

Сегодня, 16 апреля, секретарь Генсовета "Единой России", первый зампредседателя Совета федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак и губернатор Нижегородской области, секретарь реготделения "Единой России" Глеб Никитин вручили нижегородской поликлинике №1 ключи от мобильного медицинского комплекса на базе автомобиля "ГАЗ" в рамках партийного проекта "Мобильная поликлиника". Об этом сообщило правительство Нижегородского региона.

Андрей Турчак обратил внимание, что для партии "Единая Россия" особый приоритет – это повышение доступности и качества медпомощи.

– Необходимо развивать первичное звено здравоохранения в разных формах. Проект "Мобильная поликлиника" – пример того, как первичная диагностика становится доступной для людей, в том числе из населённых пунктов, удалённых от областного и районных центров. По инициативе партии "Единая Россия" в бюджете этого года предусмотрено 2 миллиарда рублей на поставку в регионы 300 таких "мобильных поликлиник". Они дают возможность пройти диспансеризацию на современном оборудовании, сдать анализы и получить помощь квалифицированных специалистов, – рассказал Андрей Турчак.

А следом добавил, что в мобильном медкомплексе в ближайшем будущем жители смогут привиться от коронавируса.

Глеб Никитин пояснил, что закупка таких мобильных медкабинетов именно для поликлиники №1 обусловлена вхождением в состав Нижнего Новгорода некоторых населённых пунктов, ранее относившихся к Богородскому району.

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