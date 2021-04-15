Дорогу «Нижний Новгород – Йошкар-Ола» отремонтирует компания из Москвы за 1,3 млрд рублей

Ремонтом автодороги Р-177 «Поветлужье», соединяющей Нижний Новгород и Йошкар-Олу, займется ООО «Новые технологии» из Москвы. Именно эта фирма стала победителем электронного аукциона, который проводился на сайте госзакупок.

До 30 ноября 2021 года подрядчик должен отремонтировать в общей сложности 74 километра автодороги. Работа будет проведена в два этапа: сначала нужно будет обновить дорожное полотно на участке с 58 по 118 километр, а затем заняться восстановлением участка с 145 по 186 километр.

Финансирование на эти цели в размере 1,3 миллиардов рублей поступят из федерального бюджета.

Специалисты не только обновят дорожную инфраструктуру, но и отремонтируют водопропускные трубы, заменят элементы искусственного освещения. В ходе ремонта также будут обустроены пешеходные переходы, автобусные остановки и тротуары в ближайших населенных пунктах.

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