Опыт Нижегородской области по улучшению соцуслуг представили в ходе подготовки к заседанию Госсовета РФ

Семинар-совещание был посвящен доступности и качеству услуг в социальной сфере. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня, 14 апреля, в Москве состоялся семинар-совещание по подготовке к совместному заседанию президиума Госсовета России и Агентства стратегических инициатив. В мероприятии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона представил опыт Нижегородской области по доступности и качеству услуг в социальной сфере. В ходе заседания было рассказано не только о том, как предоставляются социальные услуги, но и с какими барьерами и ограничениями столкнулись власти в ходе реализации этой программы.

- Перед тем как переходить к решениям, формализующим дальнейшую работу, крайне важно проанализировать конкретный опыт и все лучшее, что делается в регионах, - подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он также рассказала, что главная цель – это изменить жизнь людей, сделать её лучше и удобнее. В связи с этим в Нижегородской области провели независимые опросы среди получателей госуслуг, чтобы проанализировать уровень удовлетворенности созданным механизмом.

- Показатель у нас достаточно высокий. Однако не всегда сроки их получения комфортны для жителей. Выработана общая позиция, в соответствии с которой сроки необходимо сокращать, - рассказал Глеб Никитин. - Важно также устранять сложности межведомственного взаимодействия. Например, для получения технических средств реабилитации нужна медсправка, заключение медэкспертизы… Необходимо единое цифровое окно, некий соцкоординатор, который позволит человеку обращаться за нужными документами не во множество различных ведомств.

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