Комплексное благоустройство площади Ленина в Нижнем Новгороде перенесли на 2022 год. В рамках подготовки к 800-летию города планируется точечное обновление территории. Об этом сообщает «Newsroom 24» со ссылкой на АНО «Центр 800».

В этом году подрядчик отреставрирует дефекты плитки и визуально обновит её вид. Кроме того, на площади Ленина появится архитектурно-художественная подсветка.

Ранее архитектурное бюро Megabudкa из Москвы представляло концепцию дальнейшего развития территории, которая охватывает не только площадь Ленина, но и сквер Бетанкура.

Предполагалось, что общественное пространство стилизуют под тематику железнодорожного вокзала. Так, например, вместо фудтраков хотели установить вагон-ресторан имени Ленина, а вокруг памятника и в сквере могло появится дополнительное освещение в виде лапочек Ильича.

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