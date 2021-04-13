Около 15 млн рублей выделили на видеомониторинг нижегородских лесов в 2021 году Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Порядка 15 миллионов рублей выделили на видеомониторинг нижегородских лесов в пожароопасный период 2021 года. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

– Самый действенный способ борьбы с лесными пожарами – превентивные меры. В последние годы в регионе проводится активная работа по созданию эффективной системы охраны лесов от пожаров, основанной на профилактике возгораний, их своевременном обнаружении с помощью авиации и дистанционного видеонаблюдения, – заметил на этот счёт губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

А также добавил, что благодаря областному финансированию в этом году решится ряд системных задач по охране лесов от пожаров. Важнейшая из этих задач – полноценное развитие системы видеонаблюдения за лесными пожарами. На эти цели, по словам главы региона, выделили 15,1 миллиона рублей.

В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области пояснили, что задействовать планируется 93 камеры видеонаблюдения. Договор на дистанционный видеомониторинг лесных пожаров заключён в апреле.

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