Расписание пригородных поездов на Нижегородском участке изменится с 13 по 22 апреля

Стало известно, что расписание пригородных поездов на Нижегородском участке изменится с 13 апреля. Это связано с проведением плановых работ по капитальному ремонту пути на перегоне Жолнино – Дзержинск, которые продлятся с сегодняшнего дня по 22 апреля. В течение этого времени железнодорожники отремонтируют 7,5 километра пути с глубокой очисткой балласта, укладкой новой рельсошпальной решётки и бесстыкового пути. Об этом нам сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД".

Ремонт пути произведут по технологии закрытого перегона: это позволит сконцентрировать ресурсы и в максимально сжатые сроки выполнить большой объём работы. Движение поездов на период этих работ организуют по соседним путям.

В РЖД обратили внимание пассажиров на тот факт, что корректировки введут в расписание пригородных поездов на Нижегородском участке. А именно изменится расписание электропоездов: Нижний Новгород – Металлист, Нижний Новгород – Проспект Гагарина, Нижний Новгород – Гороховец и Нижний Новгород – Ветлужская, а также на Владимирском направлении.

– В том числе, некоторые электропоезда будут временно выведены из графика, у других изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте, – дополнили в РЖД. – Горьковская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить:

- в едином информационно-справочном центре ОАО "РЖД" по телефону 8 (800) 775-00-00;

- в справочной службе на железнодорожных вокзалах;

- в пригородных билетных кассах;

- на сайте https://www.rzd.ru/;

- на сайте пригородной компании АО "ВВППК" – http://vvppk.ru/.

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