Нижегородская студия «Детская Медиашкола» получила Гран-При XVI международного фестиваля «Волга-Юнпресс-2021»

Юные нижегородские журналисты сняли фильм «Клад усадьбы Рукавишниковых». Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

Гран-При XVI международного фестиваля детско-юношеской журналистики и экранного творчества «Волга-Юнпресс-2021» получила нижегородская студия «Детская Медиашкола». Фестиваль проходил в Тольятти с 27 по 31 марта, и нижегородские юные журналисты представили на нем документальный фильм «Клад усадьбы Рукавишниковых».

Фильм получил награду в номинации «Диалог поколений». Призом победителям стала путевка на медиасмену в детский лагерь «Орленок». Фильм рассказывает о династии Рукавишниковых, их вкладе в развитие Нижнего Новгорода, а также содержит интервью с потомком династии Александром Рукавишниковым. Александр Рукавишников - уже третий скульптор в своей семье. Его работы хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее, у него есть мастерская в Москве.

В документальный фильм также включены кадры с представителем музея-усадьбы Рукавишниковых на Верхне-Волжской набережной, чья архитектурная и историческая ценность является настоящим кладом для Нижнего Новгорода.

В этом году на фестиваль в Тольятти приехало 205 человек из 32 студий со всей России. На нем были проведены мастер-классы и творческие встречи Заслуженного артиста РФ Сергея Баталова, актера, сценариста и режиссера Егора Сальникова, сценариста и режиссера Татьяны Мирошник, оператора и монтажёра Светланы Бурдасовой.