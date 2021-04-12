383 кубометра талой воды откачали с улиц Канавинского района 11 апреля 2021 года

11 апреля 2021 года с улиц Канавинского района Нижнего Новгорода откачали 383 кубометра талой воды. Для этого задействовали 27 единиц техники и 78 рабочих. Дорожники убирали улицы Марата, Вокзальной, Сергея Есенина, Коммунистической, Канавинский мост и в Лесном городке. Данными на этот счёт поделился глава районной администрации Канавина Олег Алёшин.

— 11 апреля воду откачали на улице Сергея Акимова, у дома № 44 по улице Декабристов, на улице Пархоменко и у дома № 1 по улице Подворной. Особое внимание уделили проблемным зонам, которые расположены в самых низких точках района, куда стекает вода. Помимо этого, на улице Советской мыли ограждения на тротуарах, на улицах Литвинова, Мурашкинской и других прошёл сбор мусора и очистка остановочных павильонов, — доложил глава района.

Кроме того, в администрации добавили, что уборка идёт не только механизированным, но и ручным способом. Рабочие моют тротуары, остановки транспорта и бордюры. Вывоз снега в Канавинском районе продолжается в том числе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!