За сутки от коронавируса скончалось ещё семь нижегородцев

По данным на 11 апреля, статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 2 945 - за последние сутки умерло ещё семь нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф

По заболеваемости COVID-19 Нижегородская область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область (574 человека), Санкт-Петербург (694 человек) и Москва (2 090 человек).

Напомним, что 8 апреля в Нижегородскую область поступило свыше 6 тысяч доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что основной задачей региона на настоящий момент остаётся наращивание темпов вакцинации.

- Планируемый темп вакцинации составляет 31 тысяча человек в сутки, - отметил министр.

На данный момент вакцинация от коронавируса проводится в 108 пунктах, которые расположены в 74 медицинских учреждениях, а также четырех торговых центрах на территории региона.

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