Умер Николай Левин, председатель Совдепа Богородского района Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Вчера, 8 апреля, умер Николай Левин – председатель Совета депутатов Богородского района Нижегородской области. Он скончался на 65-м году жизни. Губернатор региона Глеб Никитин выразил свои соболезнования родным и близким Николая Алексеевича.

– Мы запомним Николая Алексеевича Левина как человека неравнодушного, активно участвующего в развитии Богородского района. За годы его депутатской деятельности он многое сделал для строительства детских садов, реконструкции спортивных объектов, ремонта дорог в городе и на селе, – сказал Глеб Никитин.

Прощание с Николаем Левиным пройдёт 10 апреля в городском Доме культуры Богородска по адресу: переулок Центральный, дом № 6. В 11:00 состоится панихида, в 11:40 – митинг. Похоронят Николая Левина на кладбище на улице Минина.

СПРАВКА:

Николай Алексеевич Левин родился 24 августа 1956 года. Свою трудовую деятельность он начинал на Арзамасском машиностроительном заводе. Окончил Московский авиационный институт по специальности "инженер-механик". Второе высшее образование Николай Левин получил в Горьковском государственном университете им. Лобачевского. В 1985 году его назначили директором Богородского завода монтажных заготовок, а в 1986 году он возглавил ПМК "Горькиймелиорация". Депутатом Доскинского сельского совета и главой МСУ Доскинского поселения был два созыва подряд. В декабре 2019-ого Николая Левина избрали председателем Земского собрания Богородского муниципального района, а 9 октября 2020-ого – председателем Совета депутатов Богородского муниципального округа.

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