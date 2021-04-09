Юбилейный бульвар адаптируют для велосипедистов в Нижнем Новгороде

Комплексное благоустройство Юбилейного бульвара началось в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Работы будут проходить в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Об этом сообщили в сормовской администрации.

Проект благоустройства разрабатывали в соответствии с пожеланиями жителей района. Сначала территория бульвара будет расчищена, а затем там заменят покрытие и освещение, адаптируют пространство для велосипедистов: проложат велодорожку с четырьмя велопарковками. Кроме того, установят 25 скамеек, 24 урны и три качели с навесами. Недалеко от пересечения бульвара с улицей Коперника организуют "рыбацкую" зону. Берега озера укрепят габионами. Стоит обратить внимание, что бульвар дополнительно озеленят: высадят 66 деревьев и две тысячи кустарников.

В ведомстве поделились, что срок завершения работ намечен на 15 июля этого года.

— Юбилейный бульвар — уже давно излюбленное место для прогулок у сормовичей. При обсуждении проекта были высказаны пожелания оставить его прогулочной зоной и не нагружать излишними элементами. Из нововведений там появится велодорожка, важно, что жители просили разграничить потоки пешеходов и велосипедистов. Вместе с жителями мы встречались с подрядчиком — ООО "Стандарт" — и он предупреждён, что контроль за производством работ будет не только со стороны администрации района, но и от местных жителей, — рассказала замглавы администрации города, глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

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