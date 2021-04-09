Минздрав: Говорить о начале третьей волны коронавируса преждевременно

Однако нижегородские больницы готовы развернуть дополнительные койки, в случае чего. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня в ряде нижегородских СМИ прошла информация о том, что в Нижегородской области готовятся к третьей волне коронавируса. Однако в региональном минздраве заявили, что пока нет предпосылок говорить о новой вспышке заболеваемости COVID-19.

«В настоящий момент в регионе фиксируется снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, говорить о начале третьей волны преждевременно», - сообщили «Комсомолке» в Министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Действительно, сейчас ежедневно фиксируется в два раза меньше новых случаев заболевания COVID, чем это было на пике эпидемии. К тому же в регионе, как и в целом по стране, полным ходом идет вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

Ситуация по коронавирусу сейчас стабильна, но в случае ее ухудшения медицинские организации Нижегородской области готовы оперативно развернуть дополнительные инфекционные койки, заявили в минздраве.

«Дефицита лекарств, кислорода и СИЗов в регионе нет», - подчеркнули в ведомстве.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что разделять пандемию этого вируса на волны неправильно. Инфекция носит, скорее, сезонный характер. И третьей «волны» не будет, если граждане продолжат соблюдать эпидемиологические меры.