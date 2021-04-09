ГУАД: Яма в Арзамасском районе не является карстовым провалом

Яма, образовавшаяся накануне на дороге в Арзамасском районе, не является карстовым провалом. Об этом «Комсомолке» сообщили в ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».

«Деформация дорожного полотна не связана с карстовым провалом. В 2020 году на этом участке производились работы по удлинению водопропускной трубы диаметром 1 м. Из-за большого подбора воды произошёл размыв грунта», - объяснили в ведомстве.

Напомним, провал грунта произошел на дороге между селами Красное и Абрамово днем 8 апреля. Асфальт ушел под землю, едва не утащив с собой автомобиль.

Сейчас провал засыпали щебнем и установили предупреждающие дорожные знаки. Когда паводок закончится, труба и дорожное полотно будут восстановлены.