Мстительная нижегородка сожгла дорогую иномарку бывшего коллеги

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет 39-летняя женщина, обвиняемая в умышленном поджоге автомобиля своего бывшего коллеги. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление было совершено в сентябре 2020 года. Что плохого сделал бывший коллега нижегородке, неизвестно, однако ненависть ее достигла предела, и женщина решилась на отчаянный шаг. В два часа ночи она подошла к автомобилю KIA Sportage QL, припаркованному на улице Панфиловцев, и сунула под дворник зажженную пачку из-под сигарет. Иномарка вспыхнула, как спичка. Пока заметили, пока вызвали пожарную – за это время автомобиль выгорел полностью. Более того, огонь перекинулся на стоящую рядом Skoda Kodiaq. Сумма ущерба, нанесенная владельцам обеих машин, составила 3 млн рублей.

На мстительную нижегородку завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога», скоро она предстанет перед судом. За совершенное преступление ей грозит до пяти лет тюрьмы.