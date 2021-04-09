Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 апреля 2021 8:34

Подозреваемый в мошенничестве депутат Сивый взят под стражу

Он подозревается в обмане дольщиков на 40 млн рублей
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Владислав Сивый является руководителем фракции ЛДПР в региональном Заксобрании. Фото: сайт ЗСНО

Владислав Сивый является руководителем фракции ЛДПР в региональном Заксобрании. Фото: сайт ЗСНО

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Сивый взят под стражу 8 апреля решением суда. Чиновник подозревается в крупном мошенничестве в сфере долевого строительства, сообщает региональное СУ СК России.

В 2017 году Сивый являлся руководителем фирмы «Автоинвест», которая создала видимость строительства дома по улице Комбрига Патоличева в Дзержинске, но так и не исполнила взятые на себя обязательства. По версии следствия, это было сделано из корыстных побуждений. Дом не был построен в установленный срок до 30 декабря 2019 года, но и в продленный срок действия разрешения на строительства дело не сдвинулось с мертвой точки. Сумма ущерба, который понесли дольщики, составила не менее 40 млн рублей.

7 апреля Сивого задержали, и теперь он находится под стражей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Владислав Сивый является руководителем фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Нижегородской области с 2018 года.

Коррупция