Подозреваемый в мошенничестве депутат Сивый взят под стражу

Владислав Сивый является руководителем фракции ЛДПР в региональном Заксобрании. Фото: сайт ЗСНО

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Сивый взят под стражу 8 апреля решением суда. Чиновник подозревается в крупном мошенничестве в сфере долевого строительства, сообщает региональное СУ СК России.

В 2017 году Сивый являлся руководителем фирмы «Автоинвест», которая создала видимость строительства дома по улице Комбрига Патоличева в Дзержинске, но так и не исполнила взятые на себя обязательства. По версии следствия, это было сделано из корыстных побуждений. Дом не был построен в установленный срок до 30 декабря 2019 года, но и в продленный срок действия разрешения на строительства дело не сдвинулось с мертвой точки. Сумма ущерба, который понесли дольщики, составила не менее 40 млн рублей.

7 апреля Сивого задержали, и теперь он находится под стражей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Владислав Сивый является руководителем фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Нижегородской области с 2018 года.