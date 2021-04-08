Экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина допросили по делу Владимира Привалова

В суде Московского района Нижнего Новгорода допросили бывшего главу города Олега Сорокина по делу Владимира Привалова. Допрос проводили по видеоконференцсвязи – в настоящий момент Сорокин отбывает срок за соучастие в похищении человека и взятку в виде услуги. Теперь он проходит свидетелем по уголовному делу в отношении бывшего замглавы администрации города Владимира Привалова, коммерсантов Юрия Гришина и Сергея Муравлёва, обвиняемых в коррупции. Об этом сообщили в "Коммерсантъ-Приволжье".

Последних подозревают в получении и посредничестве в передачи взяток от инвесторов в размере 17 миллионов рублей на строительство крематория в Нижнем Новгороде. Олег Сорокин отбывает срок 10 лет в колонии Мордовии. Он попросил удалить прессу из зала суда и провести допрос в закрытом формате.

– Я не хочу, чтобы мои родные и близкие подвергались каким-то очередным информационным поводам... Я свидетель, готов выполнить свой долг перед судом, этого уже достаточно. С учётом моего сегодняшнего положения не хочу доставлять лишних хлопот своему отцу и детям, – прокомментировал Олег Сорокин.

Его ходатайство о закрытом заседании поддержала гособвинитель Лариса Романова. Суд провёл закрытый допрос.

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