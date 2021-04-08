Вертолётные туристические маршруты планируют организовать в Нижегородской области

Нижегородский аэропорт Стригино (группа компаний “Аэропорты регионов”) разрабатывает проект, согласно которому в регионе организуют туристические вертолётные маршруты по Нижегородской области. Со ссылкой на исполнительного директора аэропорта Эдуарда Кошенскова, в "Коммерсантъ – Нижний Новгород" сообщили, что туристов будут развозить на вертолётах из аэропортов по наиболее популярным туристическим маршрутам. Одним из таких, к слову, может стать паломническо-туристический кластер "Арзамас–Дивеево–Саров".

– За пример мы взяли ситуацию, когда в северных регионах вахтовиков, прибывших туда на самолёте, вертолётами развозят по строительным объектам. В регионах присутствия группы компаний “Аэропорты регионов” такая практика существует в Новом Уренгое. Только в нашем случае всё это будет комфортно и программа интересней, – поделился Эдуард Кошнесков.

А также добавил, что прийти к конечной версии проекта планируется к концу этого года. Затем начнётся его обсуждение со всеми заинтересованными сторонами: в их числе региональный Минкульт, департамент туризма и нижегородская митрополия.

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