Майское тепло придет в Нижегородскую область в середине апреля 2021 года

Ура, перезимовали – уже на следующей неделе погода порадует нижегородцев настоящим майским теплом. Столбики термометров поднимутся до +15, а местами и до +19 градусов Цельсия. Об этом свидетельствуют данные портала погоды Gismeteo.ru.

Теплая погода установится в Нижегородской области ко вторнику, 13 апреля 2021 года. При безоблачном небе воздух прогреется до +13 градусов Цельсия. В среду, 14 апреля, станет чуть прохладнее – около +12 градусов и переменная облачность. Аналогичная погода сохранится и в четверг, 15 апреля. А вот пятница 16 апреля станет самым теплым днем на грядущей неделе – днем столбики термометров поднимутся до +15 градусов Цельсия, а на солнце – до +17…+19 градусов.

При этом достаточно тепло будет даже по ночам – температура воздуха не будет опускаться ниже нулевой отметки.