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Общество8 апреля 2021 16:11

Регистрация на четвёртый конкурс управленцев "Лидеры России" продлится до 26 апреля

В этом году конкурс будет сильно отличаться от предыдущих сезонов
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Регистрация на четвёртый конкурс управленцев "Лидеры России" продлится до 26 апреля. Это флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". 26 марта запуск нового сезона конкурса поддержал президент России на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".

Участники конкурса должны будут выбрать из восьми тематических треков: "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение", "Информационные технологии", "Международный" и "Студенты". В этом году конкурс будет существенно отличаться от прежних сезонов: управленческие способности участников будут оценивать в строго определённой отрасли. С 2021 года упор делается на поиск профессионалов, знающих все тонкости своего дела, готовых преображать отведённую им отрасль, а не на поиск управленцев широкого профиля.

– За три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, победителями – 313 человек. Показатель востребованности наших участников – это в том числе назначения на руководящие должности в государственных и бизнес-структурах. На сегодняшний день их более 270. Среди участников – 2 губернатора, 6 заместителей федеральных министров, 4 мэра городов, 3 вице-президента крупных корпораций, 6 генеральных директоров заводов и крупных компаний, 7 главных врачей больниц и медицинских центров и много других назначений. Каждый год конкурс открывает новые имена людей, которые помогают формировать образ будущего нашей страны, – подчеркнул гендиректор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

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