Замглавы Канавина Александр Вовненко подал в суд на жителей района. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Первый заместитель главы администрации Канавинского района Александр Вовненко подал в суд на местных жителей. Информация об этом появилась на сайте районного суда 8 апреля.

Согласно публикации, от чиновника поступил иск о защите чести и достоинства.

«В обосновании своих требований он указал, что жители Канавинского района обратились в общественную приемную Правительства Нижегородской области с обращением, по мнению заявителя, порочащим его честь, достоинство и деловую репутацию», - рассказали в Канавинском районном суде.

Какие именно сведения стали камнем преткновения, не уточняется. Судебное заседание назначено на 09:30 18 мая.