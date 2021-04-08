Новую ограду ремонтируют в сквере на Звездинке в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начался ремонт новой ограды сквера на Звездинке в рамках гарантийных обязательств. Кроме того, в самом сквере произойдёт дополнительное озеленение. Об этом сообщил глава Нижегородского района Илья Лагутин.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам всех районов города проверить состояние общественных пространств, благоустроенных ранее по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Илья Лагутин заявил, что на прошедшей неделе он вместе с подрядчиками проинспектировали парки и скверы.

– По итогам проверки были выявлены две группы замечаний. Первая группа связана с эксплуатацией, а вторая – это гарантийные случаи. Напомню, что по всем скверам действует пятилетняя гарантия. В настоящее время определён перечень замечаний, которые подрядчик обязан устранить. В сквере Звездинском необходимо в первую очередь привести в порядок клумбы, покрасить ограждение, а в некоторых местах его восстановить и отремонтировать, – рассказал Илья Лагутин.

По его словам, в сквере планируется высадить 19 деревьев и разбить цветники на территории 600 "квадратов".

Директор подрядной организации Андрей Токарев заверил, что замечания устранят в ближайшие сроки. А высадка зелёных насаждений начнётся в вегетационный период.

– Наш сквер прекрасно преобразился, здесь увеличилось количество посадочных мест. Место стало более современным. Приятно здесь находиться, – отметила жительница Людмила Дементьева.

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