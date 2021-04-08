Пожарную технику на 1,3 млн рублей закупит в лизинг Нижегородская область. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Нижегородские власти намерены закупить в лизинг пожарную технику на 1 млн 355 тысяч рублей. Всего планируется приобрести 124 машины, сообщается в документации на сайте госзакупок.

В частности, будут закуплены пожарные автоцистерны различного объема и вида, в том числе с гидравлическим аварийно-спасательным оборудованием и с лестницей; рукавный пожарный автомобиль и бортовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой.

Согласно проекту контракта, заказчик должен получить «новые, годные для эксплуатации транспортные средства». Срок лизинга составляет шесть лет. В 2021 году планируется закупить 63 единицы техники, в 2022-м – еще 61. Источник финансирования – бюджет Нижегородской области.