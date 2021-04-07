Капремонт начался на площади у Вечного огня в Нижегородском кремле 7 апреля

В Нижегородском кремле начинается капитальный ремонт площади мемориала «Вечный огонь». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня, 7 апреля, на площади мемориала «Вечный огонь» Нижегородского кремля подрядчик приступил к проведению капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- На сегодня специалисты оценивают состояние площади мемориала «Вечный огонь» как неудовлетворительное. Гранитное покрытие изношено на 70%, невооруженным взглядом видны разломы плит и трещины, - отметил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Также на 60% изношено состояние ступеней лестниц и полностью отсутствует ливневая канализация.

Известно, что по проекту на территории у мемориала «Вечный огонь» проведут замену гранитного мощения, также будут отремонтированы лестницы и парапеты. Естественно, рабочие проведут обустройство системы поверхностного водоотвода.

Появятся на площади и новые лавочки, урны и фонари, а также системы автоматического полива. На территории предполагается масштабное озеленение – будут высажены 13 новых деревьев и 655 лиственных и хвойных кустарников.

Подрядчик также приступит к капитальному ремонту просевшей мемориальной стены, проведет реставрацию постамента танка Т-34. Ещё к 800-летию Нижнего Новгорода на площади будет обустроена архитектурная подсветка Вечного огня и обелиска Минину и Пожарскому.

Благоустройство должно быть полностью завершено к 31 июля 2021 года.

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