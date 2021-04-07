Нижегородская область на 150% перевыполнила план нацпроекта «Производительность труда»

Поток-образец – это производственный участок, который стал эталонным после реорганизации в рамках нацпроекта «Производительность труда». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2021 году Нижегородская область на 150% перевыполнила план по созданию потоков-образцов на предприятиях по национальному проекту «Производительность труда». Об этом сообщил региональный министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов.

- Сейчас в регионе создано уже 60 потоков-образцов при плановом показателе в 24. Результатом их создания становится улучшение экономических показателей без дополнительных вложений, только за счет использования инструментов бережливых технологий, - подчеркнул Максим Черкасов.

В настоящее время, например, крупнейший производитель электротехнической продукции ГК «Узола» на одном из пилотных участков проекта смог увеличить производство продукции в 12 раз. То есть с помощью полученного опыта компания не только продолжила внедрять принципы бережливого производства в других подразделениях, но и позволила увеличить конкурентоспособность товара на внешнем и внутреннем рынке.

Кстати, группа компаний «Узола» активно пользуется региональными мерами поддержки.

- Мы приобрели две прокатные линии, станок для лазерной резки, зачистной станок, станок для нанесения уплотнителя и станок для раскройки картона, необходимый для упаковки. Восемь миллионов рублей нам, как участникам нацпроекта, компенсировал Минпром, - добавил директор ГК «Узола» Александр Алексеев.

Напомним, что национальный проект «Производительность труда» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

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