Распределительно-логистический комплекс планируют построить в Нижегородской области

Глеб Никитин и хоким Бухарской области Узбекистана Ботир Зарипов подписали меморандум о намерениях сотрудничества. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня, 7 апреля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и хоким Бухарской области Узбекистана Ботир Зарипов заключили меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве. Соглашение подписали в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Основным направлением сотрудничества станет создание распределительно-логистического комплекса в Нижегородской области. Если проект реализуют, то комплекс сможет принимать до 30-40% товаров от производителей Узбекистана. Запуск объекта также позволит создать более 1 тысячи рабочих мест.

- В силу климатических причин зависимость от импорта такой продукции всегда будет сохраняться. Наша задача – обеспечить на прилавках магазинов более доступную и качественную продукцию, - подчеркнул глава региона.

В настоящее время идёт поиск территории для строительства распределительно-логистического комплекса. Подходящим местом для размещения считается поселок Доскино в Нижнем Новгороде.

- На сегодняшний день инвестор готовит заявку для рассмотрения на совете по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона, - объяснил руководитель Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов.

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