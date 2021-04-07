Депутат Заксобрания Нижегородской области подозревается в хищении средств дольщиков

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Сивый задержан по подозрению в мошенничестве при строительстве жилого дома в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Подозреваемый задержан в ходе расследования уголовного дела, которое возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, в период с января 2017 года по настоящее время фирма ООО «Автоинвест», руководителем которой является непосредственно Владислав Сивый, была задействована в преступной схеме. Компания создала видимость строительства дома по улице Комбрига Патоличева в Дзержинске, но не выполнила полностью своих обязательств и работы по возведению не были завершены.

Причем сроки завершения работы были сорваны дважды. Так, в первый раз фирма не завершила строительство до 30 декабря 2019 года, а затем просрочила и продление. По итогу, дольщики оказались обмануты на сумму не менее 40 миллионов рублей.

Подозреваемого в совершении данного преступления задержали сегодня днем. Скоро ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Важно отметить, что ранее меру пресечения по этому делу избрали бывшему генеральному директору фирмы ООО «Автоинвест».

Расследование по этом делу продолжается.

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