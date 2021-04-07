22 мноквартирных дома расселят на улице Бекетова в Нижнем Новгороде

22 мноквартирных дома на улице Бекетова в Нижнем Новгороде подлежат расселению и сносу. Об этом сообщает «Newsroom 24» со ссылкой на представителей правительства Нижегородской области в Instagram.

Частный сектор в границах улиц Бекетова, Верхняя, Головнина, Эльтонская и Кузнечихинская в Советском районе планируют заменить высотками и детским садом.

С 26 марта по 6 апреля проводились общественные обсуждения о вопросе застройке улицы Бекетова, однако одна из местных жительниц рассказала, что про эти слушания многие жильцы просто на просто не знали.

- С жителями никто никогда не встречался, и вопрос, как оказывается, уже был решен без нас, аж в 2014 году. Сейчас застройщик ООО «Госмтрой НН», очень печально известный, по информации из официальных источников не осуществляет свою деятельность по строительству и почти банкрот. Как будет расселяться данный район, раз уже начинают с обмана и сокрытия информации! – пожаловалась властям женщина в социальных сетях.

В свою очередь, представители нижегородского правительства отметили, компания-застройщик разработала в установленные сроки как проект планировки, так и межевания территории. В списке домов, которые будут расселять и сносить, находятся жилые здания по улице Норвежская (№ 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 37); Головнина (№39); Бекетова (№78, 80, 80А, 82, 82А, 84, 86, 88, 90, 92); Эльтонская (№25, 50); Кузнечихинская (№75).

Ещё два дома по улице Норвежской признаны аварийными. Так, дом №21 должны снести до 30 декабря 2028 года, а дом №31 до 30 декабря 2023 года.

- Жильцы домов, которые отправят под снос, получат компенсацию за изъятое жилое помещение. Ее размер будет определен независимым оценщиком, - добавили представители ведомства.

Согласно контракту, возмещать денежные средства будет застройщик.

Напомним, что на месте малоэтажных жилых зданий и частных домов на улице Бекетова собираются построить четыре дома высотой в 17 этажей, три дома - в 10 этажей, и ещё три - в девять. Более того, задумано возвести детский сад на 185 мест и многоуровневую парковку в пять этажей.

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