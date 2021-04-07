В Нижнем Новгороде отменили закупку 70 дорожных машин на 227,8 млн рублей

Администрация Нижнего Новгорода отменила закупку 70 дорожных машин с общей стоимостью в 227,9 миллионов рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Два аукциона были отменены из-за изменения технических характеристик техники. В частности, лизингодателя больше не ищут для закупки 53 тракторов. По контракту на них планировалось потратить 201,4 миллионов рублей.
Ещё один лот, который оказался аннулирован, предполагал покупку 17 спецмашин: газонокосилки с сиденьем, фронтальный погрузчик, распределитель противогололедных материалов и дробильная установка для трактора. Начальная цена контракта составляла 26,48 миллионов рублей.
Напомним, что действующим по-прежнему остался аукцион на приобретение 104 единиц техники за 1,3 миллиарда рублей. Также поставщика всё ещё ищут для закупки самосвалов и машин с распределителем противогололедных материалов. На эти цели выделена сумма в размере 98,28 миллионов рублей.
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