Количество преступлений сократилось за три месяца 2021 года в Нижегородской области

В ГУ МВД России по Нижегородской области состоялось заседание Общественного совета в режиме видеоконференции. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В минувший вторник, 6 апреля, в Нижнем Новгороде состоялось расширенное заседание общественного совета при ГУ МВД России по Нижегородской области. В ходе мероприятия стало известно, что за прошедшие три месяца в регионе сократилось количество преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Многие из участников сегодняшнего мероприятия, являясь лидерами общественного мнения, вносят большой личный вклад в работу по профилактике противоправных деяний, - отметил генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев.

Так, согласно статистике, в области снизилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, краж, грабежей и разбойных нападений. Однако выросло число краж и фактов мошенничества, совершаемых с использованием информационных технологий.

В ходе заседания были обозначены перспективные задачи и предстоящие к реализации проекты на 2021 год. В частности, одним из приоритетных направлений станет проведение профилактических акций по предупреждению фактов мошеннических действий, в том числе с использованием средств сотовой связи и IT-технологий.

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