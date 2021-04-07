Цифровой проект «Карта школьника» запущен в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде приступили к реализации цифрового проекта «Карта школьника» на базе сервиса «Карта жителя Нижегородской области». Единые пластиковые карты для учащихся будут совмещать в себе пропуск в школу, карту на питание, проездной и читательский билет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Этот проект решает сразу несколько важных задач, в первую очередь – безопасности школьника, - подчеркнул директор департамента цифровой трансформации администрации Нижнего Новгорода Марат Фатхуллин. - У родителя появится личный кабинет, где он сможет видеть, в какое время его ребенок вошел в учебное заведение и когда покинул его.

Естественно, аналогичным образом можно будет контролировать питание ребёнка: отслеживать не только посещал ли он столовую, но и следить за его тратами, ограничивать вредные или алергенные продукты.

Сейчас подобными картами уже пользуются ученики школы №122 в Советском районе. Так, с помощью «Карты жителя Нижегородской области» ребята попадают в учебное заведение и оплачивают питание по льготам в столовой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!