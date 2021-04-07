Начальник отдела поликлиники ФТС задержан за взятку в 2 млн рублей в Нижнем Новгороде

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере». Фото: пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

В Нижнем Новгороде задержан бывший начальник отдела материально-технического обеспечения ФГКУ «Поликлиника № 2 Федеральной таможенной службы» Андрей Ясенев. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, в 2018-2019 годах подозреваемый получил взятку почти в два миллиона рублей от предпринимателей. Как оказалось, средства поступали для содействия в организации заключения контрактов на поставку товаров на нужды поликлиники.

Была организована целая преступная схема: фигурант дела формировал завышенные цены не только на предметы закупки, но и на заключаемые контракты. Также 36-летний Андрей Ясенев способствовал победе подконтрольных организаций в конкурсных аукционах.

Сейчас следователи выполняют ряд действий, направленных на получение достаточных доказательств вины подозреваемого и выяснение всех обстоятельств уголовного дела.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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